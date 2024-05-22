Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali\'ne ev sahipliği yapacak

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa'da düzenleneceğini duyurdu. Festival kapsamında Şanlıurfa'da birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek ve kentin turizmi ve ekonomisi ivme kazanacak. Festival boyunca 35 farklı noktada 300'den fazla etkinlik düzenlenecek ve binlerce kişinin katılımı bekleniyor. Festival, Fotomaraton etkinliğiyle başlayacak ve konserlerle devam edecek.

22.05.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'nın 25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali düzenleneceğini belirtti.

Festival çerçevesinde seçim bölgesinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler paylaşan Yazmacı, Şanlıurfa'nın önümüzdeki süreçte birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağını, 2024 yılının Şanlıurfa yılı olacağını vurguladı.

Yazmacı, bu festivalin kentin turizmine ve ekonomisine ivme kazandıracağını, Şanlıurfa'nın yabancı turistlerin ilgi odağı haline geleceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olarak bilindiğini ve dünyanın en eski kenti konumunda olduğuna işaret eden Yazmacı, şöyle konuştu:

"25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında kentimiz birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan Şanlıurfa'da 9 gün sürecek festival boyunca 35 ayrı noktada 300'den fazla etkinlik halkla buluşacak. Festival süresince binlerce kis¸inin kentimizde agˆırlanması bekleniyor.

Festival, 25 Mayıs'ta S¸anlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde amatör ve profesyonel yüzlerce fotogˆrafseverin katılacagˆı Fotomaraton ile bas¸layacak. Fotogˆraf tutkunları festival süresince S¸anlıurfa'nın dogˆal güzelliklerinin ve tarihi dokusunun en güzel fotogˆraflarını çekecek. S¸ehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde birçok sanatçı en sevilen s¸arkılarını S¸anlıurfalılar ve kentimizi ziyarete gelecek turistler için seslendirecek. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Serdar Gökhan gibi Yeşilçam'ın dev isimlerini ağırlamanın heyecan ve mutluluğunu da yaşayacağız."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı da basın toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Cevahir Asuman Yazmacı, Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Türkiye, Festival, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
16:02 Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 18:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement