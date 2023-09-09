Şanlıurfa Valiliği, kötü muamele edilen vatandaşla ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği, kötü muamele edilen vatandaşla ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valiliği, kötü muamele edilen vatandaşla ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirildi
Son Güncelleme: 09.09.2023 01:02

Şanlıurfa Valiliği, Karaköprü ilçesinde bir vatandaşa kötü muamele edilmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilik açıklamasında, şüpheli kişinin yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği, Karaköprü ilçesinde bir vatandaşa kötü muamele edilmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında bir vatandaşa kötü muamele edilmesiyle ilgili emniyet ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Emniyet ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli kişi belirlenerek yakalanmış ve gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatılmıştır. Mağdur olan vatandaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sürece müdahil olunarak kurum bakımına alınmıştır. Konu valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valiliği, kötü muamele edilen vatandaşla ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika
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