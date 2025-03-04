Sarıbal: Gıda Fiyatları Düşmüyor

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "gıda fiyatlarının düşürülmesi için adım atılmadığını" ileri sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çayırhan'daki maden ocağının özelleştirileceğini hatırlattı.

İşçilerin özelleştirmeye karşı çıktığını ve bunun için mücadele ettiğini aktaran Sarıbal, özelleştirmelerin işsizliği artırdığını söyledi.

Orhan Sarıbal, iktidarın ekonomi programını eleştirerek, emekli maaşları ile çalışanların ücretlerindeki artışların yetersiz olduğunu dile getirdi.

TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerinin açıklandığını anımsatan Sarıbal, "gerçek enflasyonun gizlendiğini" iddia etti.

Gıda fiyatlarının artmaya devam ettiğini kaydeden Sarıbal, "gıda fiyatlarının düşürülmesi için adım atılmadığını" savundu.

Üreticideki ürün fiyatlarıyla market fiyatları arasında uçurumun olduğuna işaret eden Sarıbal, "gıda enflasyonunun son 3 yılda yaklaşık yüzde 300 arttığını" öne sürdü.