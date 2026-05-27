Başkan Akdeniz bayram namazını Afşar Mahallesi\'nde kıldı

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Kurban Bayramı namazını Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi Camii'nde mahalle sakinleriyle birlikte kıldı.

Bayram namazının ardından mahalle halkıyla bayramlaşan Başkan Akdeniz, vatandaşlarla sohbet ederek onların bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu ifade eden Akdeniz, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Akdeniz, programın ardından ilçe merkezine döndü. - MANİSA