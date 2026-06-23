Sarıgül: Asgari Ücret ve Emekli Aylığı Artırılmalı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücretin artırılmasını ve emekli aylığına seyyanen zammı da içeren bazı düzenlemelerin TBMM tatile girmeden önce yapılması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetin insan için yapıldığını, amacının insana hizmet olduğunu anlattı.

Siyasetçinin hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden halkın yanında durması gerektiğini belirten Sarıgül, demokraside son kararı milletin verdiğini kaydetti.

TBMM tatile girmeden önce halkın iktidardan beklentileri olduğunu dile getiren Sarıgül, bu tarihten önce geniş kitlelerin sorunlarını çözecek bir düzenlemenin bulunmadığını savundu.

CHP'li Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Ehliyet affının çıkması lazım. Üniversitelerden ilişiği kesilenlere af düzenlemesi şart. Özellikle 'IBAN mağduru' vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Bütün emniyet mensupları aylardır özlük hakları, çalışma saatleri ve maaşlarında düzenleme yapılmasını beklemekte. Gittiğiniz her yerde emeklilerin yüzüne bakabilmek istiyorsanız, emekliye seyyanen zam yapılması şart. Geçim sıkıntısı dayanılmaz hale geldi. Binlerce yurttaşımız asgari ücretin artırılmasını beklemektedir. Çiftçilerimizin beklentileri var. Hububat fiyatları ve destekleri yetersiz, ödemeler zamanında yapılmıyor. Bu sorunların çözülmesi şart."