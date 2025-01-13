Sarıgül'den Akpolat Gözaltısına Tepki

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Bu uygulamalara hukukun üstün olduğu ülkelerde rastlanamayacağını öne süren Sarıgül, yerel seçimlerin ardından CHP'nin başarısının gölgelenmek istendiğini savundu.

Siyasi kararlarla milli iradenin hiçe sayıldığını kaydeden Sarıgül, "Kayyum atamak, sabaha karşı gözaltı yapmak, icra takipleri AK Parti'nin demokrasinin kurum ve kurallarını ne yazık ki önemsemediğinin önemli göstergesi." dedi.

Sarıgül, kamu işçilerinin iş bırakma eylemini desteklediğini belirterek, işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerin sesinin iktidar tarafından duyulmasını istedi.