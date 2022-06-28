Sarıgül'den Yozgat'ta 'af' çağrısı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yozgat'ta cezaevi önünde yaptığı açıklama ile genel af çağrısında bulundu.

TDP lideri Sarıgül, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana çeşitli illerde af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 39'uncu ilde olduklarını söyledi. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Pandemi koşulları münasebetiyle online yargılamalar oldu, hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan bazı konular oldu. Özellikle bir el gençlerimizi değdi ve gençlerimizin büyük bir bölümü ne yazık ki uyuşturucu batağı ile karşı karşıya kaldı. Yine pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız büyük sıkıntı yaşadığı için çeklerini senetlerini ödeyemeyen birçok esnafımız oldu ve bu esnaflarımız şu anda kader mahkumu durumunda" dedi.

Cezaevlerinin kapasitesinin 275 bin olduğunu ve şu anda cezaevlerinde 310 binin üzerinde kader mahkumunun bulunduğunu kaydeden Sarıgül, "Onun için vicdanlı Türkiye'm, merhametli Türkiye'm, şefkatli Türkiye'm, anneler için babalar için affet Türkiye'm. Cezaevinden çıkacak olan 250 bin kader mahkumuna şefkat ellerimizi açmalıyız. Onlara mutlaka iş bulmalıyız, onlara psikolojik destek vermeliyiz. Onlara toplumsal destek vermeliyiz. 6,5 milyon mülteciye bakan benim güzel devletim, 250 bin kader mahkumuna da biz mutlaka kucağımızı açmalıyız ve o kader mahkumlarını toplumla mutlaka ve mutlaka buluşturmalıyız" diye konuştu.