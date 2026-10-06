Sarıgül, emeklilere seyyanen zam ve Kızılay'ın soda gelirinden Erzincan'a pay istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgül, emeklilere seyyanen zam ve Kızılay'ın soda gelirinden Erzincan'a pay istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'teki basın toplantısında emeklilere derhal seyyanen zam yapılmasını istedi. Sarıgül, Kızılay'ın soda fabrikası gelirinden Erzincan'a pay verilmesi ve bu paydan Erzincan Spor Kulübü'nün yararlanması çağrısında bulundu.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, emeklilerin ekonomik durumuna değinerek, "Emeklilere derhal seyyanen bir zam yapılmasını Yeni Parti olarak beklemekteyiz." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini hatırlatarak, Türk Kızılayın önemine vurgu yaptı.

Türk Kızılayın yönetimine "soda fabrikasından elde edilen gelirden Erzincan'a pay verilmesi" için seslenen Sarıgül, "Bu paydan da Erzincan Spor Kulübü'nün mutlaka yararlanmasını şart olarak görüyor, Kızılay'ın bu isteğimizi dikkate alması ve değerlendirilmesi gerektiğine de inanıyorum." diye konuştu.

Emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Sarıgül, "Ülkeyi yönetenlerin emeklilerin içinde bulunduğu durumu artık görmelerini bekliyoruz. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek halleri kalmadı, inanın ki tahammülleri de kalmadı. Emeklilere derhal seyyanen bir zam yapılmasını Yeni Parti olarak beklemekteyiz. Memurlara refah payı artışı yapılması lazım. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Esnafların 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesini beklediğini aktaran Sarıgül, emniyet mensuplarının da maaş, çalışma koşulları, özlük hakları gibi pek çok sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Partili Sarıgül, kamuda çalışan taşeron işçilere ve uzman çavuşlara kadro verilmesi, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına alınması gibi taleplerde bulundu.

Kaynak: AA
Mustafa SarıgülMilletvekiliSeyyanen zamYeni PartiPolitikaErzincanKızılayEkonomiGüncelSporZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:04:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Sarıgül, emeklilere seyyanen zam ve Kızılay'ın soda gelirinden Erzincan'a pay istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei