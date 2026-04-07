Sarıgül: Erzincan Havalimanı Gözden Geçirilmeli

07.04.2026 13:53
CHP'li Mustafa Sarıgül, Erzincan Havalimanı'nın teknik organizasyonunu eleştirdi ve çözüm önerdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki teknik organizasyonun gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Polis Haftası'nın kutlanacağını anımsatarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin emniyet mensuplarının çalışma koşulları, özlük hakları ve fazla mesai ücreti konusundaki sorunlarını çözmesini beklediklerini ifade etti.

Erzincan'da turizmin canlanacağını, tarım ve hayvancılığın gelişeceğini söyleyen Sarıgül, dünyanın dört bir yanına ürün ihraç edileceğini ve kente turist çekileceğini ifade etti.

Bir gazetecinin havalimanında yaşanan teknik sorunları anımsatması üzerine Sarıgül, şu yanıtı verdi:

"Havaalanındaki teknik organizasyonun yeni baştan gözden geçirilmesi lazım. Uçaklar inemiyorlar bazen, Erzurum'a ya da Elazığ'a gidiyorlar. Ege Bölgesi'nde binlerce Erzincanlı var. Ege Bölgesi'nden İzmir'den Erzincan'a uçuş koymamız lazım. Erzurum ve Sivas'a Türkiye'nin her tarafından uçak geliyor ama Erzincan'a Ankara ve İstanbul dışında uçak gelmiyor. Erzurum'a Almanya'dan, Fransa'dan ve İngiltere'den uçaklar geliyor, Erzincan'a gelmiyor. Bir kez daha Türk Hava Yolları Genel Müdürü'müze sesleniyorum, Erzincan'a özellikle Ege Bölgesi'nden mayısın 15'inden eylülün sonuna kadar mutlaka uçak koyalım."

Kaynak: AA

