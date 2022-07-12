Sarıgül: İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır - Son Dakika
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Sarıgül: İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır

12.07.2022 19:27
Sarıgül: İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Benim devletim, şefkatli ve merhametli devlettir.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Benim devletim, şefkatli ve merhametli devlettir. İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır. Dışarı çıkan 250 bin kader mahkumuna ekonomik ve ticari destek vermemiz lazım. Sosyal ve psikolojik destek vermemiz lazım" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle görüşmek ve bayramlaşmak amacıyla öğlen saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Sarıgül ve beraberindekiler, Yenişehir ilçesinde bulunan il teşkilatında partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Sarıgül daha sonra Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Cezaevi önüne geçti. Burada konuşan Sarıgül, devletin şefkatli ve merhametli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır. Dışarı çıkan 250 bin kader mahkumuna ekonomik ve ticari destek vermemiz lazım. Sosyal ve psikolojik destek vermemiz lazım. Onlara iş imkanı sağlamamız lazım. 6.5 milyon mülteciye kucak açan Türkiye Cumhuriyetinin, 250 bin kader mahkumuna kucak açacağına inanıyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksiniz bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye' çağrısına katılmaya davet ediyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORÇLARI SİLİNMELİDİR'

Daha sonra parti binasında konuşan Sarıgül, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) öğrencilere olan alacaklarının tamamının silinmesi gerektiğini söyledi. Sarıgül, "Diyarbakır Ergani'den İstanbul'a giden ve yurda yerleşen bir çocuk düşünün ve yurt müdürü diyor ki senin bu ay kredin yatmadı. Morali bozuluyor, param parça oluyor. Çocuk ders mi, çalışsın? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ismini Öğrenci Ağırlama Merkezi olarak da değiştirmemiz lazım. Buradan iktidara çağrım, biraz tasarruf yapın. ve bu öğrencilerimizin borçlarını lütfen tamamını silin. 15 bin lira olan borç, faizlerle birlikte olmuş 70- 80 bin TL. Binlerce öğrenci, anne ve baba perişan vaziyette, bu ortamda bu ekonomik krizde üniversite öğrencilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım. Bu sorunu çözmemiz lazım" diye konuştu.


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MUSTAFA SARIGÜL TÜRKİYE, İKİ İTTİFAKA MAHKUM OLMAYACAK KADAR DA BÜYÜK BİR ÜLKEDİR MUSTAFA SARIGÜL TÜRKİYE, İKİ İTTİFAKA MAHKUM OLMAYACAK KADAR DA BÜYÜK BİR ÜLKEDİR Sarıgül'den 3. ittifak mesajı: Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar büyüktür Sarıgül'den 3. ittifak mesajı: Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar büyüktür
Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Diyarbakır, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgül: İnanıyorum ki devletimiz şefkat ellerini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır - Son Dakika
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