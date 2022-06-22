Sarıgül'den Libya tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesine destek - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgül'den Libya tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesine destek

22.06.2022 14:05

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine destek verdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine destek verdi.

Sarıgül, Kırşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da TDP Genel Merkezi'nden af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 37'nci vilayette olduklarını söyledi. Af çağrısının bütün yurttaşları ilgilendirdiğini ifade eden Sarıgül, bunun siyasi bir yanı olmadığını, tamamen vicdani olduğunu belirtti.

Bir basın mensubunun, "Gittiğiniz illerde cezaevleri önünde af çağrısında bulunuyorsunuz. Bu genel af çağrısı hangi suç unsurlarını kapsamaktadır?" sorusu üzerine Sarıgül, "Özellikle kadın cinayetlerine bulaşmış, çocuk tacizlerine bulaşmış, bayrağımıza ve toprağımıza gasbetmiş, uyuşturucu satarak evlatlarımızı o zehir tuzağına düşürmüşlerin dışındaki yurttaşlarımıza af talep ediyoruz. Özellikle de 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra da onlara iş imkanı tanımamız lazım. Onları toplumla mutlaka kaynaştırmamız lazım." dedi.

Libya tezkeresi

Sarıgül, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye karşı bir cevapta bulundu, bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Mehmetçiğin şu anda Libya'da çok önemli görevlerde bulunduğunu dile getirdi. Mehmetçiğin sınır ötesinde bayraklarını ve topraklarını, Türkiye'nin uluslararası onurunu ve uluslararası güvenliğini korumak için bulunduğunu vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi olarak Mehmetçiğimiz şu anda Libya'da büyük mücadele verirken, sınır ötesinde şehitlerimiz gelirken biz o Mehmetçiğimizin boynunu bükük bırakamayız. Mehmetçiğimize gittiği yerden 'Geriye gel' asla diyemeyiz. Biz Mehmetçiğimize 'Geriye gel' dersek şehitlerimizin kanı yerde kalır. Türk'ün bayrağı çekildiği yerden asla ve asla geriye inmez. O nedenle Mehmetçiğimizin onurunu kıracak, moralini bozacak hiçbir karara asla biz Türkiye Değişim Partisi olarak imza atmayız. Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentonun almış olduğu Libya'daki Mehmetçiğimizin görev süresinin uzatılması kararını doğru buluyoruz."

Açıklamanın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti.

YORUMLAR
500
Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi Son dakika haber | Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi Son dakika haber | Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da bulunmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül'den Libya tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesine destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:20 6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıgül'den Libya tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement