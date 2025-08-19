Sarıgül, Malatya'da Gazetecileri Ziyaret Etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Malatya'da basın mensuplarını ziyaret etti.

Partisinin saha çalışmaları kapsamında Malatya'da bulunan Sarıgül, beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile konteynerlerde hizmet veren gazetecileri ziyaret etti.

Gazetecilerle sohbet edip sorunları dinleyen Sarıgül, basın mensuplarına kolaylıklar diledi.

Gazeteciler de Sarıgül'e ziyareti için teşekkür etti.