Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi - Son Dakika
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Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi

24.06.2022 23:13
Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye sınırındaki Kilis'ten cezaevinde yatan mahkumlar için yaptığı af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye sınırındaki Kilis'ten cezaevinde yatan mahkumlar için yaptığı af çağrısını yineledi.

Genel Başkan Mustafa Sarıgül, Kilis L-Tipi Cezaevi önünde açıklama yaptı. Sarıgül, 9 Nisan tarihinde af çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "9 Nisan tarihinden bu yana 39'uncu cezaevinin önündeyim. Pandemi koşulları nedeniyle, hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan konular oldu. Şu anda cezaevlerinde 275 bin yatak sayımız var. Tutuklu ve mahkum sayımız bu rakamların çok çok üzerindedir. 50 kişilik koğuşlarda çok fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu nedenle şevketli devletimden, merhametli devletimden cezaevinde bulunan kader mahkumlarına yardımcı olmalarını özellikle bekliyorum. Bütün siyasi partilere talebimiz, bu af çağrımıza lütfen kayıtsız kalmayın. Cezaevlerinde, babalarını, annelerini göremeyen evlatlar var. Bu evlatlarımız büyük sıkıntı içerisindeler. Anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, anneanneler, babaanneler için affet Türkiye'm, cezaevinde 3 binin üzerinde çocuk var. Bu çocuklar için affet Türkiye'm. Af çağrımız siyasi değil, vicdanidir. Af çağrımızın siyasal bir yönü yoktur. Bakanlar kuruluna çok teşekkür ediyorum. 90 binin üzerinde yarı açık cezaevlerinde bulunan süreleri dolan mahkumların süreleri uzatılmıştır. İnşallah o 90 bin kader mahkumuna sağlanan kolaylık, 250 bin kader mahkumuna da sağlanacaktır" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Suriye, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi - Son Dakika

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