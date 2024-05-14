Sarımsakçı Vekil Mehmet Yıldırım'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Politika

Sarımsakçı Vekil Mehmet Yıldırım'ın Son Yolculuğu

CHP 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, kanser sebebiyle vefat etti. Yıldırım, Taşköprü sarımsağıyla yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.

14.05.2024 22:35
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"Sarımsakçı Vekil" Mehmet Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım toprağa verildi

KASTAMONU - Görev yaptığı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağıyla çıkarak konuşma yapması ile "Sarımsakçı Vekil" olarak bilinen CHP 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, iki yıldır mücadele ettiği kanser sebebiyle kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, hastanenin morgundan alınarak memleketi Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyüne getirildi. Alatarla Merkez Camisiide öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Sivas'ın Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, il, ilçe ve il dışından gelen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Ayrıca cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP TBMM Kurulu da çelenk gönderdi.

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elindeki sarımsakla kürsüde konuşması sebebiyle "Sarımsakçı Vekil" olarak biliniyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sarımsakçı Vekil Mehmet Yıldırım'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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