Sarız\'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Seçimi Önde Bitirdi

İYİ Parti tek ili eski AK Partili başkanla kazandı! Konuşması damga vurdu

İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Rasim Arı tekrar belediye başkanlığına seçildi. Arı 2019 seçimlerinde AK Parti'den başkan seçilmiş ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını göstererek istifa etmişti. Arı, "Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız." dedi.