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Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Seçimi Önde Bitirdi - Son Dakika
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Politika

Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Seçimi Önde Bitirdi

Sarız\'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Seçimi Önde Bitirdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ömer Faruk Eroğlu oyların yüzde 45.98'ini alarak yarışı önde bitirdi.

01.04.2024 10:52  Güncelleme: 10:57
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ömer Faruk Eroğlu oyların yüzde 45.98'ini alarak yarışı önde bitirdi.

7 bin 834 geçerli oyun kullanıldığı Sarız'da oyların yüzde 45.98'ini alan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ömer Faruk Eroğlu, yarışı önde bitirdi. Eroğlu'nu 38.56 ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, yüzde 13.1 ile de Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık takip etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Seçimi Önde Bitirdi - Son Dakika

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