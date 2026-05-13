Sarkozy İçin 7 Yıl Hapis İstemi

Fransa'da savcılık, 'Libya davası' kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 'yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak' suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Sarkozy'ye yakın isimlerden Claude Gueant hakkında 6 yıl hapis, eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir diğer isim olan Brice Hortefeux hakkında 2 yıl tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası istendi. Savcılık, Fransa ve Libya arasında iki yolsuzluk ağının başında olmakla suçlanan Bechir Saleh ile Alexandre Djouhri hakkında 6 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası verilmesini talep etti.