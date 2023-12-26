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SASKİ, Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki susuzluk sorununu çözmek için çalışma başlattı - Son Dakika
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SASKİ, Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki susuzluk sorununu çözmek için çalışma başlattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki yüksek rakımlı mahallelerde yaşanan susuzluk problemlerini ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. SASKİ, kırsal mahallelerdeki içme suyu sorunlarını çözerek tüm hanelere kesintisiz ve memba kalitesinde su sağlamayı hedefliyor. Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 19 mahalleye su verilecek olan Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatı yüzde 90 tamamlandı ve günde 4 bin 320 metreküp su arıtılacak.

SASKİ, Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki susuzluk sorununu çözmek için çalışma başlattı
26.12.2023 - 12:11,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından Terme ve Salıpazarı ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde yaz aylarında yaşanan susuzluk problemlerini ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Su problemi yaşayan tek bir mahalle bile kalmaması için yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Kırsal mahallelerdeki içme suyu sorunlarını çözüp, tüm hanelere memba kalitesinde kesintisiz su vermeyi hedefleyen SASKİ, 17 ilçede alt ve üstyapı yatırımlarını sürdürüyor. 4 buçuk yılda inşa ettiği çok sayıda arıtma tesisi, su depoları ve sondaj kuyularının yanı sıra yenilediği isale hatlarıyla 448 mahalleyi temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturan SASKİ, kalan 79 mahalleyi de suyla buluşturmaya çalışıyor.

19 mahalleye su verilecek

SASKİ'nin, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde de 19 mahalleyi ilgilendiren çalışması da devam ediyor. Örencik, Kervansaray, Ambartepe, Kocamanbaşı, Oğuzşu, Kazımkarabekirpaşa, Bazlamaç, Akçaykaracalı, Akçagün, Mescitli ve Güzelvatan ile Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören, Suluca, Cevizli, Kızılot, Yeşilköy, Yenidoğan ve Sarıhasan Mahallelerine su verecek Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor.

Tesisin inşaatı yüzde 90 tamamlandı, günde 4 bin 320 metreküp su arıtılacak

2 adet terfi merkezi ve boru hattıyla Kızlar Çayı'ndan temin edilerek günde 4 bin 320 metreküp suyun arıtılacağı tesisin inşaatının yüzde 90'ını bitiren SASKİ, mekanik ve elektrik sistemlerin kurulumuna da başladı. Mekanikte polietilen ve çelik borulama işleri, vana, çekvalf, pompa-motor, debimetre montajları, kum filtresi, hızlı ve yavaş karıştırıcılar, blower, lamellalar, sürgülü kapaklar ile klorlama gibi sistemlerin kurulacağı tesiste, elektrik işleri kapsamında da kablolama, topraklama, paratoner, priz, aydınlatma, yangın, kamera ve data tesisatları ile otomasyon sistemleri yerleştirerek devreye alınacak.

"Susuz mahalle kalmayacak"

Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Coğrafi anlamda zor ve yüksek bir bölgede bu tesisi inşa ediyoruz. Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların içme suyu sorununu çözmeye söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek ve tüm hemşerilerimize memba kalitesinde su içirmek için diğer ilçelerimizde olduğu gibi Terme ve Salıpazarı'nda da sürekli olarak çalışıyoruz. SASKİ ekiplerimiz yoğun emek harcıyor. Vatandaşlarımızın içme suyu sorununu çözmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Su problemi yaşayan tek bir mahalle bile kalmaması için yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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