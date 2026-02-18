Savunma Sanayii Toplantısı Yapıldı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen, 2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır" denildi.

Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündemin görüşülerek karara bağlandığı belirtilen açıklamada, "Müteakiben, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlanmıştır. Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA