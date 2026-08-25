SDG Feshedildi, Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SDG Feshedildi, Yeni Bir Dönem Başlıyor

SDG Feshedildi, Yeni Bir Dönem Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazlum Abdi, SDG'nin feshedilerek Suriye devletine entegre edildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG feshedildi. SDG elebaşı Mazlum Abdi, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Abdi, SDG'nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

Gelişmeyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Abdi, "Bugün Suriye tarihinin önemli bir sayfasını kapatıyor; barış, istikrar ve yeniden inşa odaklı yeni bir sayfa açıyoruz. Değişen şartlarla birlikte ülkemiz yeni bir döneme girdi. Bugünün savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah devrinden barış devrine gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz" dedi.

Basın toplantısında Kürtçe eğitim hakkı konusuna da değinen Abdi, Şara'nın anadilde eğitim hakkının korunması yönünde açık ve olumlu bir tutum sergilediğini belirterek kararın bu yıl içerisinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi. Abdi, "Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil tüm halkını kucaklayan, çocuklarımızın geleceğini koruyan ve onlara onurlu bir yaşam sunan yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Mazlum Abdi, anlaşmanın uygulama mekanizmalarını ve entegrasyon süreçlerini ele almak üzere Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Politika, Suriye, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika SDG Feshedildi, Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi 15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı

22:51
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 00:12:28. #7.13#
SON DAKİKA: SDG Feshedildi, Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement