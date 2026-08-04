Sebte'deki Göçmen Krizinde Önemli Gelişme - Son Dakika
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Sebte'deki Göçmen Krizinde Önemli Gelişme

Sebte\'deki Göçmen Krizinde Önemli Gelişme
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İspanya, Fas'tan gelen 72 bin düzensiz göçmenden 70 bininin geri döndüğünü açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Fas'tan yasa dışı şekilde Sebte'ye giren 72 bin düzensiz göçmenden 70 binin geri döndüğünü açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanlarının Sebte'de yaşanan göçmen akını gündemiyle olağanüstü gerçekleştirilen görüşmeye katıldıktan sonra başkent Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Bakan Grande-Marlaska, görüşmenin "tamamen yapıcı" geçtiğini ve İspanyol yetkililerinin etkili ve acil müdahalesinin takdir edildiğini belirtti. Marlaska, krizin çözümünde Fas'ın iş birliğine bir kez daha vurgu yaparak iki ülkenin birlikte çalıştığını ifade etti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsündeki Sebte'nin Schengen bölgesinde özel bir rejime sahip olduğunu belirten Marlaska, hiç kimsenin belge kontrolü olmadan Sebte'den ayrılamayacağını belirtti. Marlaska, geçtiğimiz hafta Fas'tan Sebte'ye giren 72 bin düzensiz göçmenden 70 bininin Fas'a geri döndüğünü vurguladı. Marlaska ayrıca Madrid hükümetinin on binlerce göçmenin Sebte'ye geçeceği yönünde Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) veya yabancı herhangi bir istihbarat servisinden uyarı almadığını belirtti. İspanyol istihbarat servisinin çalışmalarını takdir eden Marlaska, "Güvenim tamdır" dedi. Marlaska, yaz aylarında olduğu gibi deniz yoluyla geçişlerde bir artış olabileceği ve bu sefer durumun, özerk şehirlere yüzerek girenlerin sınır dışı edilmesini yasaklayan Yüksek Mahkeme kararıyla daha da kötüleşebileceği yönünde uyarılar olduğunu belirtti.

"Schengen bölgesi hiçbir şekilde risk altında olmadı"

İspanyol hükümetinin Sebte ve Melilla'da sınır kontrolünü güvence altına almak için çalıştığını söyleyen Marlaska, "Elbette, yaz aylarında önlemler uyguluyoruz" dedi. Bu kapsamda düzensiz göçmen girişlerinin yüzde 30 oranında azaltıldığını belirten Marlaska, ayrıca yeni bir göçmen merkezi kurulması üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Marlaska ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin "Schengen bölgesinin hiçbir şekilde risk altında olmadığını" açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Marlaska, Sebte'de şu anda 2018'e göre yüzde 10 daha fazla, yani 18 bin polis memuru bulunduğunu ve şehirdeki suç oranının "önemli ölçüde" azaldığını vurguladı.

Marlaska göçmen akınının ardından 3 cansız bedenin daha bulunduğunu, ölü sayısının 75'e yükseldiğini ifade etti.

Fas tarafında 11 ölüm yaşanmıştı

İspanya yönetimi dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 69 bin 500 göçmenin Fas'a döndüğünü açıklamıştı. Göçmenlerin çoğu, dükkanların kapanması nedeniyle yiyeceksiz kaldıklarını ve İspanya anakarasına geçemediklerini söyleyerek Sebte'den ayrıldıklarını belirtmişti. Göçmen akını sırasında boğulma ve izdiham sonucu İspanya tarafında 72, Fas tarafında 11 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Göç dalgası 84 bin nüfuslu Sebte'de hayatı felç etmiş, bazı ülkelerin İspanya'yı suçlamasıyla AB genelinde siyasi bir krize de yol açmıştı. AB içişleri bakanlarının Sebte krizi gündemiyle acil toplanması kararı alınmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sebte'deki Göçmen Krizinde Önemli Gelişme - Son Dakika

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