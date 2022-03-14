Seçer, "Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Seçer, "Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz"

14.03.2022 17:56
Seçer, "Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yayaların geçişini zorlaştıran kaldırım işgalleri ile ilgili olarak, "Bu konuda denetimlerimizi artıracağımızı söylemiştim. Uygulamalarımızı başlattık ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yayaların geçişini zorlaştıran kaldırım işgalleri ile ilgili olarak, "Bu konuda denetimlerimizi artıracağımızı söylemiştim. Uygulamalarımızı başlattık ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 Yılı Mart Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Seçer, gündem dışı konuşmalar bölümünde bazı değerlendirmelerde bulundu. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Seçer, "Sağlık hayatımızdaki en önemli değerlerden biri sağlık çalışanlarımız. Sağlık alanında hizmet vermek son derece kutsal ve bir o kadar da zor bir görev. Bunu pandemi zaten ortaya koydu. Bu süreç içerisinde gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden görev yapan tüm sağlıkçılarımızın nasıl canla başla çalıştığını hepimiz biliyoruz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" diye konuştu.

" Çanakkale, bir kahramanlık destanının yazıldığı yerdir"

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılını da kutlayan Seçer, "Çanakkale, eşi benzeri görülmemiş mücadelelerin ve bir kahramanlık destanının yazıldığı yerdir. Hem tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıldığı, kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı mücadelenin adıdır. Bu zafer, üzerinde yaşadığımız toprakları bize ebedi vatan yapan mücadelenin adıdır. İşte bu bilinçle cumhuriyetimizi geleceğe, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği yerlerin çok ötesine taşımak için daima dünden daha fazla çalışacağız. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Seçer'den kaldırım işgalleri açıklaması

Başkan Seçer, devam eden kaldırım işgalleri ile ilgili olarak da şu açıklamada bulundu:

"Bu konuda denetimlerimizi artıracağımızı söylemiştim. Uygulamalarımızı başlattık ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kaldırımlar üzerinde sadece esnafımızın malzemelerini koyarak oluşturduğu işgalin dışında bir de araç işgalleri oluyor. Bu daha vahim. Yayaların geçiş ve yürüyüş güzergahı olan kaldırımlarda yayaların bu hakları ihlal ediliyor. Bu konu daha çok İl Emniyet Müdürlüğümüzün görevleri arasında. Sıkı denetim yapılması konusunda zaman zaman ilgili kurumla arkadaşlarımız münasebet kuruyorlar. Ancak görüyoruz ki, geldiğimiz noktada kaldırım işgalleri, özellikle araç kaldırım işgalleri sürüp gidiyor ve yaptığımız, kaynak harcadığımız kaldırımlara da önemli zararlar veriyor. Şehir içinde örnekleri var. Örneğin Kuvayi Milliye Caddesi. Geçtiğimiz yıl süratli bir şekilde kapanma döneminde o caddeyi, kaldırımları yaptık. Gel gör ki, araçların kaldırım üzerine çıkmalarını, park etmelerini önlemekte sıkıntı yaşıyoruz ve o zemin örtüsüne de zarar veriyor, o örtüyü kırıyor, yerinden oynatıyor. Vatandaşlarımız haklı olarak da bu konuda bize şikayette bulunuyor. Buradan yetkilileri de uyarmak istiyorum. Bizlere yardımcı olsunlar. Kanunları ihlal ederek araçların kaldırımlar üzerinde park etmesini hep beraber önleyelim." - MERSİN

Seçer, Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz

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Vahap Seçer, Çanakkale, Tragger, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer, 'Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz' - Son Dakika


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