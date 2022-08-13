İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı

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Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde de Bilecik'e gitti. Burada esnaf ziyareti yapan ve Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerini gezen Akşener'in başına talihsiz bir olay geldi.

KÖPEK ISIRDI

Kentte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezip vatandaşlarla sohbet eden Akşener'in bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi. Zor anlar yaşayan İYİ Parti liderine hemen ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin iğne yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Odatv'nin haberine göre Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAKAM ARACI KÖPEĞE ÇARPMIŞTI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 5 Ağustos'ta Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine gidip, buradaki ziyaretinin ardından Termal ilçesine geçmişti. Daha sonra il merkezine hareket eden Akşener, yol üzerindeki Yeni Mahalle'den geçtiği sırada makam aracının sahipli olduğu belirlenen bir köpeğe çarpması üzerine otomobilden inmişti. Akşener, partililere yaralı köpeğin tedavi edilmesi talimatını verdikten sonra güzergahına devam etmişti.