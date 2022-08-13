İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı - Son Dakika
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İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı

13.08.2022 10:24

Bilecik'teki esnaf ziyareti esnasında sokak köpeği tarafından ısırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zor anlar yaşadı. Kuduz aşısı yaptıran Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde de Bilecik'e gitti. Burada esnaf ziyareti yapan ve Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerini gezen Akşener'in başına talihsiz bir olay geldi.

KÖPEK ISIRDI

Kentte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezip vatandaşlarla sohbet eden Akşener'in bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi. Zor anlar yaşayan İYİ Parti liderine hemen ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin iğne yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Odatv'nin haberine göre Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı

MAKAM ARACI KÖPEĞE ÇARPMIŞTI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 5 Ağustos'ta Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine gidip, buradaki ziyaretinin ardından Termal ilçesine geçmişti. Daha sonra il merkezine hareket eden Akşener, yol üzerindeki Yeni Mahalle'den geçtiği sırada makam aracının sahipli olduğu belirlenen bir köpeğe çarpması üzerine otomobilden inmişti. Akşener, partililere yaralı köpeğin tedavi edilmesi talimatını verdikten sonra güzergahına devam etmişti.

Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı
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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı - Son Dakika
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