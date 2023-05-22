Seçim öncesi Haberler.com'a konuşan Sinan Oğan'ın söyledikleri yeniden gündem oldu: Türk milliyetçileri niye Erdoğan'a oy versin?

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14 Mayıs'ın ardından ikinci tur için gözlerin çevrildiği ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kararını açıkladı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti. Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum." dedi.

ERDOĞAN'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana taraf alsa da nisan ayında Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada bambaşka ifadeler kullanmıştı. Melis Yaşar ve Haberler.com GYY Av. Bedia Teymur'un konuğu olan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na sert eleştiriler yöneltmişti.

"MEKANIN SAHİBİ GELDİ, DEDELERİ PİSTTEN ALALIM"

Türk milliyetçilerinin Erdoğan'a oy vermeyeceğini savunan Oğan şunları söylemişti: "Ben Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçisi oylar benim. Mekanın sahibi geldi, kusura bakmasın. Dedeleri pistten alalım.

"TÜRK MİLLİYETÇİSİ ERDOĞAN'A NİYE OY VERMELİDİR?"

Bir Türk milliyetçisi 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyen Erdoğan'a niye oy vermelidir? Türkçülükle Kürtçülüğü aynı gören birine niye oy vermelidir? O yüzden mekanın sahibi geldi diyorum. Sahip sözünü kimse yanlış anlamasın. Kimse kimsenin sahibi değil. Bunu bir metafor olarak kullanıyorum.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN CUMHUR İTTİFAKI'NIN YEDEĞİ OLMAYA İHTİYACI YOK"

Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin şimdiye kadar adayı yoktu. Cumhur İttifakı Türk milliyetçilerini çantada keklik, öteki heybede havuç gibi görüyordu. Hayır öyle bir dünya yok. Türk milliyetçilerinin artık adayı var. Türk milliyetçilerinin artık ne Cumhur İttifakı'nın heybesine girmeye ne de ötekinin yedeği olmaya ihtiyacı yok. O yüzden diyorum artık mekanın sahibi geldi."