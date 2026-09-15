Otobüs faciasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika
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Otobüs faciasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde 12 yaşındaki Yüsra Seraç ve 54 yaşındaki Vahide Geçen can verdi. Yangında eşini ve iki çocuğunu kurtaran baba Mesut Seraç, kızı Yüsra'ya yetişemedi. Kimliği DNA testiyle belirlenen Yüsra için Kilyos Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

EYÜPSULTAN'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yanma nedeniyle kimlikleri belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

BABASI EŞİNİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KURTARDI, KIZINI KAYBETTİ

Ölen 2 kişinin DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki Vahide Geçen olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildi.

YÜSRA KİLYOS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Yüsra Seraç için Küçükçekmece Gasılhanesi'nde cenaze namazı kılındı. Seraç'ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otobüs faciasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • skahraman1963@gmail.com [email protected]:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kızımızın kederli ailesine de başsağlığı diliyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otobüs faciasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika
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