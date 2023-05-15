"Seçim sonuçlarına sinirden camı çerçeveyi indirdi" iddialarına Akşener'in danışmanından fotoğraflı yanıt

Oy sayımları devam ederken, bir gazete İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sinirlenip, bir genel merkez çalışına vurduğu ve camları kırdığını iddia etti.

BİR GÖREVLİYE TOKAT ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde Akşener'in sinir krizi geçirip "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı" öne sürüldü.

İDDİALARA DANIŞMANDAN FOTOĞRAFLI YANIT

Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin de bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine sildirildiği de iddia edilen habere yanıt ise Akşener'in danışmanı Murat İde'den geldi.

"ALIN SİZE KIRILAN ÇAM ÇERÇEVE, TOKATLANAN PERSONEL"

"Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi" haberine fotoğraf paylaşarak yanıt veren İde, "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" dedi. Söz konusu paylaşım binlerce etkileşim aldı.