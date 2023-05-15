"Seçim sonuçlarına sinirden camı çerçeveyi indirdi" iddialarına Akşener'in danışmanından fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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"Seçim sonuçlarına sinirden camı çerçeveyi indirdi" iddialarına Akşener'in danışmanından fotoğraflı yanıt

15.05.2023 08:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarının ardından sinirlenip bir genel merkez çalışanına vurduğu ve camları kırdığı iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Akşener'in danışmanı Murat İde, iddialara fotoğrafla yanıt verirken paylaşımına "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" notunu düştü. Söz konusu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Oy sayımları devam ederken, bir gazete İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sinirlenip, bir genel merkez çalışına vurduğu ve camları kırdığını iddia etti.

BİR GÖREVLİYE TOKAT ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde Akşener'in sinir krizi geçirip "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı" öne sürüldü.

İDDİALARA DANIŞMANDAN FOTOĞRAFLI YANIT

Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin de bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine sildirildiği de iddia edilen habere yanıt ise Akşener'in danışmanı Murat İde'den geldi.

Akşener'in danışmanından 'Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt

"ALIN SİZE KIRILAN ÇAM ÇERÇEVE, TOKATLANAN PERSONEL"

"Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi" haberine fotoğraf paylaşarak yanıt veren İde, "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" dedi. Söz konusu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

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Akşener'in danışmanından 'Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt Akşener'in danışmanından 'Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Seçim sonuçlarına sinirden camı çerçeveyi indirdi' iddialarına Akşener'in danışmanından fotoğraflı yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Seçim sonuçlarına sinirden camı çerçeveyi indirdi" iddialarına Akşener'in danışmanından fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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