Seçimin en çok şaşırtan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

Arada göze çarpan iki ilçe var ki Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyecek

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı yüzde 49.49'luk oy oranıyla meclis çoğunluğunu aldı. Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 2. tura kaldı.

CUMHUR İTTİFAKI 322 VEKİL ÇIKARDI

Cumhur İttifakı Meclis'teki sandalye sayısı 322 oldu. Millet İttifakı yüzde 35.04 ile 213 vekil çıkardı. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10.55 ile 65 vekili Meclis'e yolladı.

28 MAYIS'TA BİR KEZ DAHA SANDIĞA GİDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan yüzde 49.50 ile birinci olurken, Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 ile ikinci, Sinan Oğan ise yüzde 5.17 ile üçüncü oldu. Türkiye 13. cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

SEÇİMİN SÜRPRİZ YAPAN İSMİ SİNAN OĞAN

Seçimin sürpriz yapan ismi Sinan Oğan oldu. 2 milyon 829 bin 634 oy alan Oğan, aday gösterildiği ATA İttifakı'nın oyunu 2'ye katladı. ATA İttifakı 1 milyon 323 bin 988 oyla Meclis dışında kaldı.