Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o - Son Dakika
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Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o

09.09.2022 17:43
Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o

Fatih Erbakan'ın "Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz" sözlerinden sonra Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi de, 2023 seçimleri için tarafını seçti. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Serkan İleri, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kim kalırsa o adaya destek vereceklerini belirtti.

CHP'den ayrılan Muharrem İnce, Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kurmuş ve çalışmalarına başlamıştı. İnce'nin partisi, 2023 seçimlerine gidilirken yol haritasını da resmen belirledi. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Serkan İleri parti binasını ziyaret ettiği Niğde'de konuştu.

"ŞU ANDA BİR İTTİFAKTA DEĞİLİZ"

İleri, ittifakların seçime yakın zamanda kurulabileceğini, kendilerinin hiçbir ittifakta olmadığını söyledi. İleri ayrıca genel başkanlarının konu hakkındaki tavırlarının net olduğunu dile getirdi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN TAVRI NET"

İleri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ekip olarak da genel başkanımızla aynı düşüncedeyiz hiç çatlak ses yok aramızda. Biz kendimizin kalacağını yani Genel Başkanımızın olacağını düşünüyoruz. Velev ki bizim Genel Başkanımız ikinci tura kalmazsa Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki, muhtemelen Millet İttifakından bir aday olacaktır, adayı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'yla hiçbir işimiz olmaz bizim."

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