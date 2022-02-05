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Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli! - Son Dakika

Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!

05.02.2022 19:18
Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!

MetroPOLL tarafından yapılan son ankete göre, seçmenlerin oy tercihlerini Erdoğan'ın rakibinin kimliği belirleyecek.

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil." yorumunu yaptı.

YÜZDE 30'A YAKIN KESİM ERDOĞAN DİYOR

Ankete göre halkın yüzde 29.8'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylüyor.

Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Erdoğan'ın rakibinin' kim olacağı önemli!

ERDOĞAN'IN RAKİBİNİ ÖNEMSEMEYENLER YÜZDE 36,9

Yüzde 36,9'u ise Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söylüyor.

RAKİBİ ÖNEMLİ DİYENLER YÜZDE 30'A YAKIN

Araştırmada seçimin sonucunu etkileyecek veri ise şöyle: Halkın yüzde 29,3'ü Erdoğan'ın rakibinin kim olduğunu, oy tercihini etkileyeceğini belirtiyor.

Yüzde 4'lük bir kesim ise "fikrim yok" diyor.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, MetroPOLL, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Erdoğan'ın rakibinin' kim olacağı önemli! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli! - Son Dakika
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