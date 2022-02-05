MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil." yorumunu yaptı.
Ankete göre halkın yüzde 29.8'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylüyor.
Yüzde 36,9'u ise Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söylüyor.
Araştırmada seçimin sonucunu etkileyecek veri ise şöyle: Halkın yüzde 29,3'ü Erdoğan'ın rakibinin kim olduğunu, oy tercihini etkileyeceğini belirtiyor.
Yüzde 4'lük bir kesim ise "fikrim yok" diyor.
Son Dakika › Politika › Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Erdoğan'ın rakibinin' kim olacağı önemli! - Son Dakika