Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli! - Son Dakika

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil." yorumunu yaptı.

YÜZDE 30'A YAKIN KESİM ERDOĞAN DİYOR

Ankete göre halkın yüzde 29.8'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylüyor.

ERDOĞAN'IN RAKİBİNİ ÖNEMSEMEYENLER YÜZDE 36,9

Yüzde 36,9'u ise Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söylüyor.

RAKİBİ ÖNEMLİ DİYENLER YÜZDE 30'A YAKIN

Araştırmada seçimin sonucunu etkileyecek veri ise şöyle: Halkın yüzde 29,3'ü Erdoğan'ın rakibinin kim olduğunu, oy tercihini etkileyeceğini belirtiyor.

Yüzde 4'lük bir kesim ise "fikrim yok" diyor.