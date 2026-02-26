Şehit Ailelerine Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Ailelerine Destek Vurgusu

26.02.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur kabul ediyoruz.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur kabul ediyoruz." dedi.

Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında, Meclis'in, istiklal uğruna can veren kahramanların hatırasını ebediyen yaşatan müstesna bir mekan olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür eden Çiftçi, "Gazi Meclisimizin şehitlerimizin emanetlerini bağrına basan bu kuşatıcı tavrı, milletimizin vicdanını yansıtan en güçlü duruştur." diye konuştu.

Şehit ailelerinin en kıymetli emanet olduğuna vurgu yapan Çiftçi, şehitlerin bayrağı yere düşürmemek için canlarını feda ettiğini dile getirdi.

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz, bu topraklara kanlarıyla mühür basan serdengeçtilerdir. Onların emanetleri, başımızın tacı, gönlümüzün en kıymetli yerindedir. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın her fırsatta ifade buyurdukları gibi sizlere her alanda sahip çıkmak bizlerin en asli vazifelerinden biridir. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de aynı şuurla hareket ediyor, şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur kabul ediyoruz. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler'in burada bulunması da ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ile Anadolu'nun istiklal mücadelesi aynı ruhun tezahürüdür. Aynı bayrağın gölgesinde, aynı duanın içinde birleşen bir kader birliğidir."

Ramazanın rahmetin, mağfiretin ve bereketin yoğun hissedildiği zaman dilimi olduğunu kaydeden Çiftçi, bu ayda dayanışmanın güçlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit Ailelerine Destek Vurgusu - Son Dakika

İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

21:35
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşebilir Diego Carlos’a sürpriz talip
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşebilir! Diego Carlos'a sürpriz talip
20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:39:27. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Ailelerine Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.