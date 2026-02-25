Şehit Annelerine Ramazan Ziyareti

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan şehit annesine ziyaret.

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Belediye Meclis Üyesi Nesli Kocabey ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şevval Paksoy, Ramazan ayı dolayısıyla şehit Nevzat Kaya'nın annesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit annesinin elini öperek hayır duasını alan heyet, bir süre sohbet etti.

Kadın Kolları Başkanı Çil, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı şehit annesine teşekkür etti. - BAYBURT