Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Anısına Düzenlenen Makale Yarışması Kazananları Belli Oldu

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen 5. Makale Yarışması'nın kazananları belli oldu. töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'deki katliama dikkat çekerek, "İbadethaneler bombalanıyor ve bütün dünyanın gözü önünde bu gerçekleşirken maalesef küresel güçler uçak gemileri göndererek o Avrupa ülkeleri, ABD koşarak o katliamın baş sorumlusu olan soykırım suçunun suçlusu olan o devlet yetkililerini de kucaklayarak kolay gelsin diyebiliyorlar. ve o katliama ortak olabiliyorlar. Maalesef dünya böyle, adaletsiz bir dünya. Dünya beşten büyüktür derken Sayın Cumhurbaşkanımız hep bugünlere işaret ediyordu" dedi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz" anısına ilki 2019'da düzenlenen makale yarışması bu yıl beşinci kez hukuk öğrencilerini bir araya getirdi. Bu yıl "Soykırım Suçu" başlığıyla yapılan makale yarışmasında iki farklı kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından, Şehit Savcı Kiraz'la ilgili videoya yer verildi. Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve üniversite öğrencileri katıldı.
"Şehit savcımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz"
Gerçekleştirilen törende konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Şehit savcımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. O adalet nöbeti tutarken, adaleti tecelli etmek için orada görev başındayken kurşunların hedefi oldu. Hain teröristler maalesef onu şehit ettiler. Aslında o sıkılan kurşun onun şahsına yönelik bir kurşun değildi. O sıkılan kurşun Türkiye'nin geleceğine yönelik hukuka sıkılan bir kurşundu. Adalete sıkılan bir kurşundu. Ama o hainler hiçbir zaman bu ülkede emellerine ulaşamayacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye ve kökü kazınıncaya kadar bu mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeden bu çabamızı sürdürmeye millet olarak Sayın Cumhurbaşkanı Liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
"Bu seneki konu çok anlamlı"
Bu seneki yarışa konusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Bugün beşincisi düzenleniyor. Merhum şehit savcımız Selim Kiraz adına makale yarışması. Her yıl farklı bir konu ele alınıyor. ve geçmiş yıllarda da önemli konuların ele alındığını görüyoruz. Ama bu seneki çok anlamlı. Özellikle Filistin'le dayanışma anlamında Filistin'de işlenen insanlık suçların soykırımının bir kez daha burada ifşası anlamında ve Filistinlileri yalnız bırakmama anlamında çok önemli olduğunu ve merhum şehit savcımızın anma yıldönümü ile birlikte bu makale yarışmasının birlikte ödül töreninin birlikte yapılmasının, bu programın çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. O nedenle emeği geçen, yarışmalara katılan genç hukukçularımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Bütün dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılan bir Filistin söz konusu"
Konuşmasında Filistin'deki katliama dikkat çeken Bakan Tunç, "Bir asırdan bu yana devam eden bir işgal söz konusu. Filistin toprakları, İsrail tarafından sürekli işgal edile edile oradaki Filistinli kardeşlerimiz küçücük topraklarda, açık hava hapishanesine mahkum edilmiş durumdalar. Yerlerinden, yurtlarından edildiler, toprakları ellerinden alındı. Vatanları ellerinden alınmak isteniyor. Evleri yerleşimci adı altında maalesef işgal edildi. Bütün dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılan bir millet söz konusu bir Filistin söz konusu. 7 Ekim'den bu yana da o kanlı olaylar karşısında maalesef dünyanın sessizliğini hep beraber görüyoruz. 7 Ekim'den itibaren orada 32 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. ve hastaneler bombalanıyor, bebekler ölüme terk ediliyor. Elektrikler kesiliyor ve o can çekişen bebekleri maalesef dünya seyrediyor. Pazar yerleri bombalanıyor. Okullar bombalanıyor. ve şehirler yerle bir ediliyor. Camiler, ibadethaneler bombalanıyor ve bütün dünyanın gözü önünde bu gerçekleşirken maalesef küresel güçler uçak gemileri göndererek o Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri koşarak o katliamın baş sorumlusu olan soykırım suçunun suçlusu olan o devlet yetkililerini de kucaklayarak kolay gelsin diyebiliyorlar. ve o katliama ortak olabiliyorlar. Maalesef dünya böyle, adaletsiz bir dünya. Dünya beşten büyüktür derken Sayın Cumhurbaşkanımız hep bugünlere işaret ediyordu" diye konuştu.
Konuşmaların ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı. Beyaz kategoride Okan Yarat birinci, Recep Sütçü ikinci, Muhammet Aşantuğrul üçüncü oldu. Kırmızı kategoride ise Hasibe Sulak birinci, Alp Kaan Ertan ikinci, Osman Ahmet Kömürcü ise üçüncü oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Anısına Düzenlenen Makale Yarışması Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
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