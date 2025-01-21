Şehit ve gazi dernekleri İmamoğlu\'nu kınadı

Politika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerini kınadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Abbas Gündüz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarını en sert şekilde kınadıklarını söyledi. Milletin huzuru ve devletin gücünün, hiçbir şekilde kişisel siyasi hesaba malzeme edilmemesi gerektiğini belirten Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcımızı tehditle kalmayıp, çocuklarını bu mevzuya dahil ederek siyaseti nasıl etik ve ahlak dışı yönettiğini kanıtlıyor. Esenyurt Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesindeki olayların ucunun kendisine dokunacağından o kadar emin ve o kadar korkuyor ki, bu korku ile edepsizce sağa sola saldırıyor. İmamoğlu'nun, kararlılık ve hukuk menfaatleri çerçevesinde görevini yerine getiren bir başsavcıya yönelik yaptığı bu seviyesiz açıklamalar, devletimizin kurumunu hedef alarak milletimizin iradesine açıkça saygısızlık etmektir. Bunların bu söylemleri, kaos ortamı oluşturma çabalarından başka bir şey değildir ve aziz milletimiz bu tür provokatif yöntemlere asla prim vermeyecektir. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman yargı camiamızın ve Başsavcı Akın Gürlek'in yanındayız." - DİYARBAKIR