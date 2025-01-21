Şehit ve gazi dernekleri İmamoğlu'nu kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şehit ve gazi dernekleri İmamoğlu'nu kınadı

Şehit ve gazi dernekleri İmamoğlu\'nu kınadı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerini kınadı.

21.01.2025 09:18  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerini kınadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Abbas Gündüz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarını en sert şekilde kınadıklarını söyledi. Milletin huzuru ve devletin gücünün, hiçbir şekilde kişisel siyasi hesaba malzeme edilmemesi gerektiğini belirten Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcımızı tehditle kalmayıp, çocuklarını bu mevzuya dahil ederek siyaseti nasıl etik ve ahlak dışı yönettiğini kanıtlıyor. Esenyurt Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesindeki olayların ucunun kendisine dokunacağından o kadar emin ve o kadar korkuyor ki, bu korku ile edepsizce sağa sola saldırıyor. İmamoğlu'nun, kararlılık ve hukuk menfaatleri çerçevesinde görevini yerine getiren bir başsavcıya yönelik yaptığı bu seviyesiz açıklamalar, devletimizin kurumunu hedef alarak milletimizin iradesine açıkça saygısızlık etmektir. Bunların bu söylemleri, kaos ortamı oluşturma çabalarından başka bir şey değildir ve aziz milletimiz bu tür provokatif yöntemlere asla prim vermeyecektir. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman yargı camiamızın ve Başsavcı Akın Gürlek'in yanındayız." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Sivil Toplum, Akın Gürlek, Demokrasi, 15 Temmuz, Başsavcı, İstanbul, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit ve gazi dernekleri İmamoğlu'nu kınadı - Son Dakika


08:56 Ülkü Ocakları Başkanı’ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler
08:43 Alevlerin sardığı otelde can pazarı Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı Alevlerin sardığı otelde can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atladı
07:52 Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2’si panikle atlamak suretiyle oluşuyor Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
01:27 Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul’a getirildi Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi
13:51 Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu Süper Lig devinin eski yıldızı subay oldu
13:51 Celal Şengör’den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler “Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum“ Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum"
13:48 Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:41 Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:35 Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak Jose Mourinho Göztepe maçında takımın başında olamayacak
13:26 Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 09:42:00. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit ve gazi dernekleri İmamoğlu'nu kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.