Şehit ve gazi ve terör mağdurları derneğinden CHP'li Başarır'a tepki

07.08.2025 10:27
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, ordusunun şerefine ve milletin iradesine açıkça dil uzatan hadsiz açıklamaları şiddetle kınadıklarını söyledi. Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun liyakati ve devletine bağlılığı, milletin vicdanında tam bir karşılık bulduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına, 15 Temmuz gecesi vatan hainlerinin karşısında dimdik duran iradenin bir neferinin gelmesi, bu milleti sevindirdiğini, rahatsız olanların ise belli olduğunu ifade etti.

"CHP'li hadsiz Ali Mahir Başarır devletin en yüksek askeri makamına atanan bir komutana iftira niteliğindeki sözleri, sadece Bayraktaroğlu'nu değil, Türk ordusunu ve aziz milletimizi hedef almaktadır" diyen Gündüz, şöyle konuştu:

"Asıl rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz'dan sonra vesayetten tamamen temizlenmiş olmasındandır. Devletimizin meşru kurumlarını, şehitlerimizin hatırasını ve gazilerimizin onurunu ayaklar altına almaya kalkanlar bilsin ki, bu milletin sabrı da hafızası da güçlüdür. Bu millet, 15 Temmuz gecesi tanklara karşı göğsünü siper edenlerle omuz omuzadır; darbeci anlayışın sözcüleriyle değil. Genelkurmay Başkanı olarak atanan Selçuk Bayraktaroğlu'na görevinde başarılar diliyor, yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine ve milletimizin onuruna uzanan hiçbir dili asla kabul etmiyoruz." - DİYARBAKIR

