Fadıloğlu ile Erdoğan matbaa ve kuaför temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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Fadıloğlu ile Erdoğan matbaa ve kuaför temsilcileriyle buluştu

03.09.2022 16:36
Fadıloğlu ile Erdoğan matbaa ve kuaför temsilcileriyle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte Matbaacılar Odası ve Bayan Kuaförleri Odası'nı ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte Matbaacılar Odası ve Bayan Kuaförleri Odası'nı ziyaret etti. Oda başkanları ve üyeler, yaşadıkları sorunları, taleplerini ifade ettiler.

Sık sık sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte matbaa ve bayan kuaförü oda başkanları ve üyelerini ziyaret etti. İlk ziyaret; Matbaacılar Odası Başkanı Ökkeş Boynukısa ve yönetim kurulu üyelerine yapıldı. Sektörle ilgili değerlendirmelerin ardından yaşanan sorunlar konuşuldu. Sorunların çözümü adına yapılan istişare konuşmalarının sonunda söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, çözüm odaklı çalışmalarında ısrarcı olacaklarını vurguladılar. Yöneltilen her soruyu yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Mehmet Erdoğan, taleplerin karşılık bulması adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. İkinci ziyaret ise Bayan Kuaförleri Odası Başkanı Mesut Alkaya ve yönetim kurulu üyelerine yapıldı. Sektörel sorunların ele alındığı ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşünün kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Çözüm merci olarak sorunları ortadan kaldırmak adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, hükümet ve yerel yönetim iş birliğinde bugüne kadar çok önemli mesafe kat edildiğini anlattı.

Tüm sektörlerde yaşanan sorunların en ideal şekilde çözülmesi adına üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, hükümetin sektörle ilgili çalışmalarını aktardı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fadıloğlu ile Erdoğan matbaa ve kuaför temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

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