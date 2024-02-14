Şehitler için yazılmış şarkıyı dinleten Akşener, hıçkıra hıçkıra ağladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kürsüde şehitler için yazılmış, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını açarak Meclis kürsüsünde ağladı. Telefondan dinlettiği şarkının ardından Akşener, "Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Ant olsun, şart olsun, bunları değiştireceğiz" diye haykırarak konuşmasını noktaladı.
Akşener'in açıklamasından satırbaşları;
" Erzincan'ın İliç ilçesinde heyelan, Antalya'da sel felaketi yaşandı. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İliç'te hâlâ ulaşılamayan 9 işçimize bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Biz, milletini dinlemeyenlerin; bizi dinlememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini önemsemeyenlerin uyarılarımızı önemsememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini düşünmeyenlerin; cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak; dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın, iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında, milletimiz ödüyor.
29 Haziran 2022'de, bu kürsüden; Erzincan İliç'teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda, İYİ Parti olarak; Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Yani aslında; dün yaşanan felaketi, göze almayı tercih etti. Erzincanlı vatandaşlarımızı değil; madenin ortaklarını, tercih etti. Anadolu'nun, can suyunu taşıyan Fırat'ı değil; rant musluklarını, tercih etti. İliç'teki felakete, yol açan ihmallerin ve bu ihmallere, imza atanların peşini bırakmayacağız.
-Ayrıca yaşanan sel felaketi sonucunda vatandaşlarımızın, daha fazla mağdur olmadan Antalya'nın, bir an önce, afet bölgesi ilan edilmesi için milletvekilimiz, Uğur Poyraz'ın attığı adımla Meclis Başkanlığı'na, bir kanun teklifi sunduk. Kimsenin şüphesi olmasın Her iki konuda da, sürecin takipçisi olacağız."
Son Dakika › Politika › Şehitler için yazılmış şarkıyı dinleten Akşener, hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.