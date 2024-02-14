Şehitler için yazılmış şarkıyı dinleten Akşener, hıçkıra hıçkıra ağladı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kürsüde şehitler için yazılmış, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını açarak Meclis kürsüsünde ağladı. Telefondan dinlettiği şarkının ardından Akşener, "Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Ant olsun, şart olsun, bunları değiştireceğiz" diye haykırarak konuşmasını noktaladı.

Akşener'in açıklamasından satırbaşları;

" Erzincan'ın İliç ilçesinde heyelan, Antalya'da sel felaketi yaşandı. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İliç'te hâlâ ulaşılamayan 9 işçimize bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Biz, milletini dinlemeyenlerin; bizi dinlememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini önemsemeyenlerin uyarılarımızı önemsememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini düşünmeyenlerin; cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak; dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın, iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında, milletimiz ödüyor.

"İKTİDAR KULAĞININ ÜSTÜNE YATMAYI TERCİH ETTİ"

29 Haziran 2022'de, bu kürsüden; Erzincan İliç'teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda, İYİ Parti olarak; Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Yani aslında; dün yaşanan felaketi, göze almayı tercih etti. Erzincanlı vatandaşlarımızı değil; madenin ortaklarını, tercih etti. Anadolu'nun, can suyunu taşıyan Fırat'ı değil; rant musluklarını, tercih etti. İliç'teki felakete, yol açan ihmallerin ve bu ihmallere, imza atanların peşini bırakmayacağız.

"ANTALYA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

-Ayrıca yaşanan sel felaketi sonucunda vatandaşlarımızın, daha fazla mağdur olmadan Antalya'nın, bir an önce, afet bölgesi ilan edilmesi için milletvekilimiz, Uğur Poyraz'ın attığı adımla Meclis Başkanlığı'na, bir kanun teklifi sunduk. Kimsenin şüphesi olmasın Her iki konuda da, sürecin takipçisi olacağız."