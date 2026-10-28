Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Kılıç ile altyapıyı görüştü - Son Dakika
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Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Kılıç ile altyapıyı görüştü

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Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Kılıç ile altyapıyı görüştü
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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret ederek içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyaçlarını görüştü. Görüşmede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi, hizmetlerde koordinasyon vurgulandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret ederek ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısına ilişkin ihtiyaçlarını görüştü. Toplantıda devam eden çalışmalar, vatandaşların talepleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin altyapı ihtiyaçları ve sahada yürütülen çalışmalar ele alındı.

Altyapı yatırımlarında koordinasyon vurgusu

Ziyarette içme suyu hatlarının sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunması, kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İlçenin mevcut ihtiyaçları ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarının da gündeme geldiği görüşmede, hizmetlerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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