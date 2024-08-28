Şehzadeler Belediyesi\'nden ilçedeki 67 mahallede temizlik ve düzenleme çalışmaları

Politika

Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçeye bağlı 67 mahallede temizlik, yol düzenleme, park bakımı ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçeye bağlı 67 mahallede kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçe ve Zabıta ekipleri, her alanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, ilçenin dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

Cadde ve sokaklar tertemiz

Temizlik İşleri Ekipleri, ilçenin dört bir yanında titizlikle temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerin cadde ve sokakları, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde pırıl pırıl hale getiriliyor. Günlük rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, özellikle yoğun kullanılan alanlarda detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yol ve kaldırımlar yenileniyor

Fen İşleri ekipleri ise ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bozulan yolların onarımı ve yeni kaldırımların inşası, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için titizlikle yapılıyor. Ekipler, yoğun bir tempo ile ilçenin farklı noktalarında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçede bulunan tüm parklarda bitki bakımı, alan temizliği ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Özellikle yaz aylarında artan yeşil alanların bakımı, halkın dinlenme ve eğlenme alanlarının daha güzel hale getirilmesi için aralıksız sürdürülüyor. Parkların düzenli olarak temizlenmesi ve bitki bakımlarının yapılması, Şehzadeler halkının keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Zabıta ekipleri denetimde

Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçe genelinde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fırınlarda yapılan hijyen ve gramaj denetimleri, vatandaşların sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor. Ayrıca, ilçedeki işletmelerde raf düzeni ve fiyat denetimleri gerçekleştiriliyor. Bu denetimler, tüketicilerin güvenli ve adil bir alışveriş yapabilmesi için titizlikle yapılıyor.

Şehzadeler Belediyesi, ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde ilçedeki yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflerken, 67 mahallede yürütülen çalışmalar da vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. - MANİSA