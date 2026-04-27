Şehzadeler Belediyesi'nden sorunlara anında müdahale - Son Dakika
Şehzadeler Belediyesi'nden sorunlara anında müdahale

Şehzadeler Belediyesi\'nden sorunlara anında müdahale
27.04.2026 10:06  Güncelleme: 10:07
Şehzadeler Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaş taleplerine hızlı çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla birebir görüşmelerini sürdürüyor.

Şehzadeler Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaş taleplerine hızlı çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla birebir görüşmelerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, iletilen sorunları ilgili birimlere anında aktararak kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla muhtarlarla doğrudan iletişim çalışmalarına devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in talimatları doğrultusunda sahaya çıkan Muhtarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinliyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde mahallelerin öncelikli ihtiyaçları tek tek not alınırken, iletilen talepler ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Acil müdahale gerektiren konular belediye ekipleri tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulurken, planlama gerektiren çalışmalar ise program dahilinde takibe alınıyor.

Şehzadeler Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Cömert, saha çalışmaları kapsamında son olarak Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Erdal Coşkuner ve Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hakan Kara ile bir araya geldi.

Görüşmelerde mahallelerin mevcut durumu değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler de masaya yatırıldı. Belediye yetkilileri, muhtarlarla kurulan güçlü iletişim sayesinde mahallelerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehzadeler Belediyesi'nden sorunlara anında müdahale - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi'nden sorunlara anında müdahale - Son Dakika
