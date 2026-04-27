Şehzadeler Belediyesi\'nden sorunlara anında müdahale

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla muhtarlarla doğrudan iletişim çalışmalarına devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in talimatları doğrultusunda sahaya çıkan Muhtarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinliyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde mahallelerin öncelikli ihtiyaçları tek tek not alınırken, iletilen talepler ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Acil müdahale gerektiren konular belediye ekipleri tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulurken, planlama gerektiren çalışmalar ise program dahilinde takibe alınıyor.

Şehzadeler Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Cömert, saha çalışmaları kapsamında son olarak Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Erdal Coşkuner ve Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hakan Kara ile bir araya geldi.

Görüşmelerde mahallelerin mevcut durumu değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler de masaya yatırıldı. Belediye yetkilileri, muhtarlarla kurulan güçlü iletişim sayesinde mahallelerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA