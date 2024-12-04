Şehzadeler'de Çocuklara Süt Dağıtımına Başlanıyor - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler'de Çocuklara Süt Dağıtımına Başlanıyor

Şehzadeler\'de Çocuklara Süt Dağıtımına Başlanıyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, meclis toplantısında kısa süre içinde çocukların evlerine süt dağıtımına başlanacağını müjdeledi. Ayrıca, ilçeye üç yeni çocuk evi açılacağı duyuruldu.

04.12.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda kısa bir süre içerisinde ilçedeki küçük çocukların evlerine süt dağıtımına başlayacaklarının müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yılın son meclis toplantısında Başkan Durbay, gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, belediyenin hayata geçireceği çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Durbay, çocuklarla birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin düzenlediği Çocuk Hakları Yürüyüşü'ne katıldığını ve siyasi yaşamı boyunca katıldığı en güzel yürüyüşlerden birini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kısa zamanda 3 çocuk evi faaliyete geçecek

Çocuk parkı yaparak veya etkinlikler düzenleyerek çocuklara karşı sorumlulukların yerine getirilmiş sayılmayacağını vurgulayan Başkan Durbay, çocukların eşit şartlarda yaşayamadığını ifade ederek, "Çocuklar arasındaki ekonomik ve sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak için belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız çalışmak zorunda. Biz çocuklarımız için pek çok proje hazırladık. Doğu Kışla'nın içerisinde yer alan Seyfettin Çalbatur karargah binasının restorasyon edilip, çocuk evi olarak belediyemize ve halkımıza kazandırılması projemiz Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Projemiz kısa süre içerisinde hayata geçmiş olacak. Ayrıca geçtiğimiz büyükşehir belediyesi meclisinde alınan arazi tahsisi kararıyla Şehir Hastanesi civarına bir çocuk evi daha kazandırmış olacağız. Çarşı Mahallemizdeki çocuk evi projemiz de sona yaklaştık. Yani yakın zamanda, birisi ödüllü 3 çocuk evimiz faaliyete geçmiş olacak" dedi.

"Her ay süt dağıtımı yapılacak"

Çocukların gelişimine ayrı bir önem verdiğini ve belediye olarak çok kısa bir süre sonra çocukların evlerine her ay süt dağıtımı gerçekleştirmeye başlayacaklarını müjdeleyen Başkan Durbay şöyle devam etti: "Kentimizdeki çocuklarımızın sağlıklı gelişmeleri bizler için büyük önem taşıyor. Belediye olarak çok kısa bir süre içerisinde çocuklarımızın evlerine her ay süt dağıtımı gerçekleştirmeye başlayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve ilerleyen süreçte bu yöndeki çalışmalarımız katlanarak artacak."

Meclis toplantısında daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, meclis üyeleri gündem maddeleri üzerinde görüşerek, Şehzadeler'in geleceği için önemli kararlar aldı. Toplantının sonunda bir sonraki Şehzadeler Belediye Meclis toplantısının 6 Ocak tarihinde saat 18.00'da yapılması kararlaştırıldı. Başkan Durbay, tüm meclis üyelerine katılımları ve katkıları için teşekkür ederek, ocak ayı meclis toplantısında yeniden bir araya gelmeyi temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler'de Çocuklara Süt Dağıtımına Başlanıyor - Son Dakika

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