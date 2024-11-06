Şehzadeler'den temizlik işlerine büyük yatırım - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler'den temizlik işlerine büyük yatırım

Şehzadeler\'den temizlik işlerine büyük yatırım

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda, Şehzadeler'in temizliği için yapılan çalışmaları ve yeni çöp konteynerleri ile yeni temizlik araçlarının kazandırılmasını değerlendirdi.

06.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda, Şehzadeler'in temizliği için yapılan çalışmaları ve yeni çöp konteynerleri ile yeni temizlik araçlarının kazandırılmasını değerlendirdi. Başkan Durbay, vatandaşlara çevre temizliği konusunda sorumluluk çağrısında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Durbay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Esenyurt, Mardin, Halfeti ve Batman'daki belediyelere kayyım atanmasını kınayan Başkan Durbay, ilçenin temizliği için yapılan çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Yoğun çalışıyoruz, sorumluluk hepimizin"

Başkan Durbay, göreve geldikleri günden itibaren şehrin temizliği için yoğun mesai harcadıklarını belirterek ilçenin yüksek nüfus yoğunluğu ve yoğun yaya trafiği nedeniyle temizlik çalışmalarının Manisa'nın diğer ilçelerine kıyasla daha titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Sınırlı bütçeye rağmen temizlik faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Başkan Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğiyle şehre 500 yeni çöp konteyneri kazandırdıklarını ve eski, hasarlı konteynerlerin değiştirilmesine başlandığını duyurdu. Başkan Durbay, ilçede çöp konteynerlerinin yetersiz kaldığı noktalara ilave konteynerler konulmaya başlandığını da ifade ederek, "Eskimiş ve sık sık arıza yapan çöp kamyonlarımızı yenilemek için on sekiz yeni araç kazandırma görüşmelerimizde sona yaklaştık. Temizlik personelimize verilecek eğitimlerle de daha verimli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Ceza uygulamak istemiyoruz"

Başkan Durbay, yalnızca belediyenin çabalarının yeterli olamayacağını vurgulayarak tüm yurttaşlara çevre temizliğinde hassasiyet çağrısında bulundu. "Biz ne kadar çabalasak da çöp tenekesi yerine yere atılan çöpler, emeğimizi boşa çıkarmaktadır. Şehrimizi temiz tutmak, hepimizin sorumluluğu. Ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşlarımıza ceza uygulamak istemiyoruz ancak çevreyi kirletenlere karşı başka çaremiz kalmayacağını belirtmek isterim." diye konuştu.

23 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Şehzadeler Belediyesi'nin Uşak ili Karahallı Belediyesi ve Adana ili Ceyhan Belediyesi ile kardeş belediye olması da oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler'den temizlik işlerine büyük yatırım - Son Dakika

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