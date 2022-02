Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz! - Son Dakika

T24'e konuşan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumunda seçmeninin kararlılığının artacağını söyledi.

"HDP'Yİ KAPATMANIN SİYASİ SONUÇLARINI DÜŞÜNSÜNLER"

"İktidar isterse Anayasa Mahkemesi'ne talimat verip HDP'yi kapattırabilir tabii" diyen Demirtaş bunun olası sonuçları hakkında şu yorumu yaptı:

"HDP'yi kapatmanın siyasi sonuçlarını iyi hesap etmelerini tavsiye ederim. HDP seçmeninin gündeminde boykot falan yoktur, bunu herkes böyle bilsin. HDP seçmeni aktif tutumuyla Türkiye'nin demokratik geleceğine damga vuracaktır. Kapatma kararı bu tutumu erkenden netleştirir, seçmenimizin kararlılığını artırır.

Tercih iktidarın. Sıkışıklık yaşayan bir değiliz. Eskiden bazı dükkânlarda bir tablo vardı. Ara sıra sosyal medyada görürsünüz. Bir tarafta "peşin satan", diğer tarafta "veresiye satan". Biz HDP olarak peşin peşin direndik, dik durduk, ayakta kaldık ve aynen o peşin satan gibi ayak ayak üstüne atmış, sandığı bekliyoruz. Gerisini, veresiye satanlar düşünsün."

"İKTİDAR, YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ DİYEBİLİR"

Demirtaş "yeni çözüm süreci" iddialarına dair de "Seçim kazanmak için her şeyi yaparlar" yorumunu yaptı. Demirtaş bu soruya verdiği yanıtta "İktidar seçim kazanabilmek için her şeyi dener, her şeyi yapar. Bu konularda Millet İttifakı'ndan daha esnekler. Çözüm süreçleri dahil her seçeneği masada tuttuklarından eminim." diye konuştu.

"MUHALEFETİN BULUŞMASI ÖNEMLİ"

Altı muhalefet partisinin bir yuvarlak masa etrafında birleşerek birlikte hareket etme kararına dair yorumu sorulan Demirtaş "Farklı siyasi partilerin bir masa etrafında buluşup konuşabilmeleri önemlidir. Siyasette diyalog ve temas olmadan sorunların çözümü sağlanamaz. Masanın altına, üstüne odaklanmak yerine neyin konuşulduğuna, nasıl konuşulduğuna bakmak lazım." dedi.

"SOL HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ, BU BİLİME AYKIRI"

HDP'nin de içinde olduğu üçüncü ittifaka dair ise "Sol hiçbir zaman bitmedi" diye yanıt verdi. Demirtaş ittifaka dair yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"1980 sonrası solun en büyük atılımını, hep birlikte yapmaya hazırlanıyoruz. Yeni dönem TBMM'de özgün bir sol, sosyalist Meclis grubunun olması çok önemlidir. Kim bilir, belki bir gün aktif siyasete dönersem ben de o grupta yer alırım. Önümüzdeki on yıllarda Türkiye'nin kalbi, tam da olması gereken yerde, solda atacak. Sol hiçbir zaman bitmedi, bitmesi ekonomi politiğin ve de bilimin doğasına aykırı."