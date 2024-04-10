Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Mazbatasını Aldı

Politika

Yeniden Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Mazbata sevincini vatandaşlar ile paylaşan Sengel, "Bugüne kadar birlikte kazandık, birlikte bölüştük. Bundan sonra da birlikte kazanıp birlikte bölüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Partililerle birlikte CHP Selçuk İlçe Örgütü önünde bir araya gelen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, parti üyeleri, önceki dönem meclis üyeleri, CHP Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşların da katıldığı coşkulu bir kalabalıkla kent sokaklarında yürüyerek mazbatasını almak için Selçuk Kaymakamlığı'na geldi. Mazbatasını kızıyla birlikte alan Sengel, kaymakamlık binası önünde kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla yürüyerek Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kendisine eşlik eden kalabalıkla belediye hizmet binası önüne gelen Başkan Ceritoğlu Sengel, burada alkışlarla karşılandı.

"Daha güçlü, daha kararlıyız"

Önümüzdeki beş yıl daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yol alacaklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ne yapacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Daha emin adımlarla yürüyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Daha tecrübeli ve daha bilinçliyiz. Beş yıllık deneyimin üzerine seçim sathı mailinin gerekliliklerini bilerek, birbirine daha sıkı kenetlenmiş bir halde ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz" diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte de Selçuk'un tüm bileşenleriyle birlikte çalışacaklarını kaydeden Başkan Sengel, "Her yurttaşın eşit olduğunu bilerek, oy veren ya da oy vermeyen olarak ayırt etmeksizin Selçuk'taki herkese eşit davranmaya devam edeceğiz. Her şeyden öte mevcut olan belediye başkan adaylarının da, meclis üyesi adaylarının da, tüm siyasi partilerin de belediyesi ve belediye başkanı olarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Birlikte kazandık, birlikte bölüştük"

Beş yıl boyunca Selçuk'un tanıtımına katkı sunmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Sengel, "Bugüne kadar birlikte kazandık, birlikte bölüştük. Bundan sonra da birlikte kazanıp birlikte bölüşmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak Selçuk kazandı, herkes kazandı. Biz beş yıl boyunca birbirimize kenetlenirken Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altından da ayrılmadık. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında baba ocağının kapısını açtık. Gönlümüz genişti, dahil olmak isteyenlere buyurun gelin dedik. Dahil olanlarımız çok oldu. Değişen Türkiye'de, Selçuk'ta değiştirmediğimiz tek şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağıdır. O yüzden kendimizden daha eminiz" dedi.

Geride kalan seçim sürecine de değinen Sengel, "Biz geleceği hedefleyenler geçmişle hiç uğraşmadık, uğraşmaya da niyetimiz yok. Çok sevdiğim bir belediye başkanının dediği gibi 'Hiç dert etmeyin gençliğimiz var, heyecanımız yüksek'" dedi.

Başkan Sengel, konuşmasının ardından başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul etti. - İZMİR