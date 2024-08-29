Selçuklu Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu'nun yaşam konforunu arttırmak için altyapı çalışmalarına da yoğun mesai harcıyor. Devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da tüm vatandaşlarımızın hayat standartlarının en yüksek seviyeye çıkartılması için tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu'nun her mahalle ve sokağında modern dokunuşlar yaparak vatandaşların konfor alanına katkı sağlıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yoğun bir asfalt sezonu geçiren Selçuklu'da altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"2024 yılı asfaltlama hedefimizin yarısını tamamlamış durumdayız"

Selçuklu'da vatandaşların konforu ve hayat standardını artırmak için gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Akşemsettin Mahallemizde fen işleri ekiplerimizin asfalt, parke, bordür çalışmaları devam ediyor. Bu bölge plan revizyonu yaptığımız ve yeni yapılaşmaların da yoğun olduğu bir bölge. Altyapısını tamamladığımız, kaldırım, parke, bordür imalatlarını tamamladığımız bütün sokaklarımızda sıcak asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. 2024 yılında 500 bin metrekare sıcak asfalt hedefimiz vardı. Bunun şu anda yarısını tamamlamış durumdayız. Hem merkez mahallelerimizde hem de dış mahallelerimizde altyapısı tamamlanmış ve acil ihtiyaç gerektiren bütün yollarımızda yol standartlarımızı en yüksek standarda getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, hayat standartlarının en yüksek seviyeye çıkartılması için tüm ekiplerimizle birlikte her zaman gece gündüz demeden sahadayız, çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hummalı bir şekilde sahada çalışan Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akşemsettin Mahallesi'nde Takdir, Tabak, Gökbudak, Bayırarası, Akartaş Sokak'ta asfalt, parke ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. 5 sokakta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarında ise 2 bin metrekare serim yapıldı. - KONYA