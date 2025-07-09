Selçuklu Belediyesi Altyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer Katıyor - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi Altyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer Katıyor

Selçuklu Belediyesi Altyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer Katıyor
09.07.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
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Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, 63 bin 500 metrekare parke ve 22 bin 750 metre bordür çalışması gerçekleştirerek ilçenin altyapısını modernize ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca çeşitli mahallelerde yoğun çalışmalar yapmayı sürdürüyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, fiziki belediyecilik çalışmalarıyla şehre değer katmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıllık faaliyet planı doğrultusunda şu ana kadar 63 bin 500 metrekare parke, 22 bin 750 metre bordür çalışması gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği parke ve bordür çalışmalarıyla altyapıyı modernize ederken, kent estetiği ve yaşam kalitesine de değer katıyor. Yıllık faaliyet planı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle bazlı ihtiyaçları göz önünde bulundurarak çeşitli bölgelerde eş zamanlı olarak görev yapıyor. Altyapıya yapılan bu dokunuşlarla vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılırken Selçuklu'nun çehresi daha düzenli, estetik bir görünüme kavuşuyor. İlçe merkezinde ve dış mahallelerde sezon boyunca çalışan altyapı ekipleri şu ana kadar 63 bin 500 metrekare parke, 22 bin 750 metre bordür çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda son olarak Akşemsettin Mahallesi Dedeler Sokakta 600 metre bordür, 800 metrekare parke çalışması tamamlarken, Sille Ak Mahallesi Huşu Sokakta 3 bin metre bordür, 7 bin metrekare parke, Parsana Mahallesi Bünyamin Sokakta 700 metre bordür ve 2 bin 100 metrekare parke çalışması devam ediyor. Yazır, Hocacihan ve Kosova mahallelerinde de süren çalışmalarda sezon boyunca toplam 100 bin metrekare parke, 46 bin metre bordür imalatı yapılması hedefleniyor.

"Yürüttüğümüz fiziki belediyecilik çalışmalarıyla Selçuklumuza değer katmayı sürdürüyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin devam eden parke ve bordür çalışmalarını yerinde inceledi ve gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmalarının ilçenin çehresini değiştirdiğini ve yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, "Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve estetik bir şehirde yaşamaları önceliğimiz. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz altyapı yatırımlarını yalnızca yol, kaldırım ya da parke imalatı olarak değil, Selçuklu'nun hem bugünü hem de geleceği için yapılan önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mahallelerimizin ihtiyaçları, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve saha analizleri doğrultusunda ilçemizin farklı noktalarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Sürdürdüğümüz fiziki belediyecilik çalışmalarıyla Selçuklumuza değer katıyoruz. İnşallah ilçemizin dört bir yanında sezon boyunca yoğun bir tempo ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Selçuklu, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuklu Belediyesi Altyapı Çalışmalarıyla Şehre Değer Katıyor - Son Dakika

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