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Selçuklu'da 2023 sağlık hizmetleri yılı oldu - Son Dakika
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Selçuklu'da 2023 sağlık hizmetleri yılı oldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliğinde 2023 yılı ilçeye sağlık hizmetleri noktasında önemli yatırımların kazandırıldığı bir yıl oldu.

Selçuklu\'da 2023 sağlık hizmetleri yılı oldu
24.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 13:03
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliğinde 2023 yılı ilçeye sağlık hizmetleri noktasında önemli yatırımların kazandırıldığı bir yıl oldu.

2023 yılı Selçuklu'da sağlık yatırımları açısından birçok açılış, temel atma ve işbirliği protokollerinin imzalandığı bir yıl oldu. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkısı ile ilçenin farklı noktalarında birçok sağlık hizmeti hayata geçirildi. Bu çalışmalar içerisinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları önemli yer tutuyor. Yapılan yatırımlar, ilçenin sağlık altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak. Yıl içerisinde yapımı tamamlanan Bedir Sosyal Tesisi Aile Sağlığı Merkezi, Selçuklu Aile Gelişim Merkezi, Şehit Yaşar Nuri Küçükkaya Aile Sağlığı Merkezi, 12 No'lu Saliha Hayati Güvenç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun resmi açılışı gerçekleştirilirken, yapımı devam eden Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve yapımı tamamlanıp faaliyete geçmeyi bekleyen Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi ile beraber Selçuklu Belediyesi 2024 yılında da sağlık hizmeti faaliyetlerini sürdürecek.

"Bedir Sosyal Tesisi Aile Sağlığı Merkezi bölgenin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılıyor"

2023 yılı içerisinde yapımı tamamlanıp resmi açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunulan Bedir Sosyal Tesisi Aile Sağlığı Merkezi, 4 kattan oluşuyor. Tesisin bodrum katında 1 adet sığınak ve 1 adet teknik oda yer alıyor. Zemin katta Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor. Aile sağlığı merkezinde 4 adet aile hekim odası, 4 adet hemşire odası, 1 adet bebek ve gebe izlem odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet kan alma odası ve 1 adet de mutfak yer alıyor. Zemin katta bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda da acil servis bölümü, personel odaları, bekleme salonu ve ambulans garajı bulunuyor. Tesisin 1. katında ise Aile Gelişim Merkezi bulunmakta.

Şehit Yaşar Nuri Küçükkaya Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı

Şehit Yaşar Nuri Küçükkaya'nın adının verildiği ve tek katlı olarak inşa edilen aile sağlığı merkezinde her biri 15 metrekare büyüklüğünde 6 adet muayene odası ve 6 adet de aile sağlığı çalışanı odası bulunuyor. Sağlık merkezinde ayrıca 1 adet tıbbi müdahale odası, 1 adet aşılama ve bebek - çocuk izlem odası, 1 adet gebe izlem ve aile planlaması odası, 1 adet emzirme odası ve 1 adet de mutfak yer alıyor. 2023 yılı içerisinde yapımı tamamlanıp resmi açılışı gerçekleşen merkezde 4 aile hekimi, 4 aile sağlığı çalışanı, 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 de hizmetli personel görev yapıyor.

Arsası Selçuklu Belediyesi tarafından tahsis edilen ve yapımı hayırsever iş insanı Mehmet Güvenç tarafından yapılan 12 Nolu Saliha- Hayati Güvenç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bölgenin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılayacak. Bu çerçevede faaliyette bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil servis bölümü, personel odaları, bekleme salonu ve ambulans garajı yer alıyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapımı sürüyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapımı da devam ediyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi içerisinde 1 adet spor salonu, 4 gözlem ve tedavi odası, 1 psikolog odası, 1 ekip odası, 1 sosyal görüşme odası, 1 kütüphane, 9 atölye, 1 çok amaçlı salon, 1 doktor odası yer alacak. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ise 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet röntgen odası, 1 kan alma odası, 1 adet mamografi odası, 1 adet laboratuvar, 2 adet üreme sağlığı ve muayene odası, 1 adet KETEM odası, 1 adet üreme ve KETEM danışma odası, 1 adet USG, 1 adet gebe sınıfı, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet fiziksel aktivite koçu, 2 adet sigara bırakma odası, 3 adet fiziksel aktivite alanı - fizyoterapist, 1 adet pedagog, 2 adet diyetisyen, 1 adet ağız ve diş sağlığı, 1 adet ergoterapist, 2 adet psikolog, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet çocuk gelişim odası ve 1 adet hasta eğitim odası ile vatandaşlara hizmet verecek.

Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi'nin yapımı tamamlandı

Selçuklu Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ konutlarının yer aldığı alana çok amaçlı bir tesis olarak kazandırılan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi bölgenin sağlık ve sosyal alandaki önemli ihtiyacını giderecek. Yapımı tamamlanan ve faaliyete geçmek için gün sayan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi gibi donatılar bir arada yer alıyor. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katı Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katı ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi olarak hizmet verecek. - KONYA

Kaynak: İHA
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