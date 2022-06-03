Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor

03.06.2022 15:49
Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Binkonutlar Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Binkonutlar Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinin örnek faaliyetlerinden bir tanesi olan "Cuma Buluşmaları" her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Eyüp Sultan Camisi oldu. Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbihal ederek gelen talepleri dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Binkonutlar Mahalle Muhtarı Fatih Keş, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

"Hemşehrilerimizin desteğini hep yanımızda hissediyoruz"

İlçe sakinleriyle bir araya gelmek için her vesileyi değerlendirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizle cumanın bereketine ortak oluyoruz. Her geçen gün büyüyen ilçemizde her alanda hizmet sağlarken yeni planlamalarımızı da mahallemizin ve ilçe sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızla istişarelerimize vesile olan cuma bereketini yaşadığımız buluşmalarımıza devam edeceğiz. Selçuklu'nun 72 mahallesine belediyemizce altyapıdan lokal hizmetlere kadar günlük faaliyetlerimiz yapılmaktadır. Mahallelerimiz eğitim merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle daha müreffeh hale geldi. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Bu başarıda halkımızın güven ve desteği en önemli gücümüzdür" dedi. - KONYA

Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor
Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor
Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor

YORUMLAR
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Kestane yeniden eski günlerine dönecek Kestane yeniden eski günlerine dönecek
Kaynak: İHA

Ahmet Pekyatırmacı, Hisarcık, Selçuklu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuklu'da cuma buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

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