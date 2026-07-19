Asfalt sezonunda Selçuklu'nun yol konforu artmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asfalt sezonunda Selçuklu'nun yol konforu artmaya devam ediyor

Asfalt sezonunda Selçuklu\'nun yol konforu artmaya devam ediyor
19.07.2026 12:02  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Selçuklu Belediyesi, Sille Ak Mahallesi'ndeki Efediyarı ve Ortakaya Sokak'ta altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu iki noktada toplam bin 50 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sille Ak Mahallesi Efediyarı ve Ortakaya Sokak'ta altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla Selçuklu'nun altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Selçuklu'ya daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ve asfalt kaplama faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler planlanan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Sille Ak Mahallesi'nde Efediyarı ve Ortakaya Sokak'ta sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu iki noktada toplamda bin 50 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

"Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Sezon başlangıcından bu yana altyapı ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'muzun her mahallesinde ihtiyaç olan her noktada hızlı bir şekilde çözüm üreterek çalışmalarımızı bu yönde koordine ediyoruz. Hızlı bir şekilde başladığımız asfalt sezonunda da Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda yoğun mesai harcıyor. Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak. Bu hedefle çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Altyapı ve asfalt çalışmalarımızda görev alan tüm personelimize yoğun gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Selçuklu, Ekonomi, Ulaşım, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Asfalt sezonunda Selçuklu'nun yol konforu artmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:47:31. #7.12#
SON DAKİKA: Asfalt sezonunda Selçuklu'nun yol konforu artmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.