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Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu - Son Dakika

Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu

17.01.2022 12:41
Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi mahallelerinde görev alan muhtarlar Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi mahallelerinde görev alan muhtarlar Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. İki günlük kamp programında 2022 yılında mahallelerde yapılacak hizmetler değerlendirildi.

Selçuklu'da hizmet kalitesini artırmak amacıyla istişarelerini sürdüren Selçuklu Belediyesi, Selçuklu'da görev alan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya muhtarların yanı sıra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Belediye Başkan yardımcıları katıldı. Toplantı öncesinde muhtarlara yönelik sunum yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu'da 2019 yılından bu yana yapılan hizmetleri anlatırken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan tesisler ve projeler hakkında da bilgi verdi.

"İstişare ile hizmet kalitemizi daha da arttırıyoruz"

İlçeyi yönetirken ortak akıl geleneğine büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Uzun zamandır bu programı gerçekleştirmek istiyorduk ancak yoğunluk sebebiyle gerçekleştirememiştik. Bundan sonraki dönemde de bu toplantıları daha sık yapmayı planlıyoruz. Aslında bireysel anlamda biz ilçe başkanımız ve başkan yardımcılarımızla birlikte mahalle muhtarlarımızı yerlerinde ziyaret ediyoruz. Yıl içerisinde mümkün oldukça sizlerle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Sizlerin istekleri, beklentileri, taleplerini alıyor bununla ilgili süreçleri yürütüyoruz. Tabi bu şekilde bir organizasyon ile bir araya gelmek daha farklı. Burada mutlaka istişare edeceğimiz hususlar, konular ortaya çıkacaktır, çıkan farklı fikirler olacaktır. Çaltı muhtarımız Ali ağabeyimiz dönem içerisinde rahmetli oldu, yine Sille Ak muhtarımız rahmetli oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Covid nedeniyle vefat eden Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Ali Koyuncu'ya da Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin ailelerine yakınlarına başsağlığı sabırlar diliyorum. Allah hepimize hayırlı ömür ve hayırlı ölümler nasip etsin. Nüfusu 700 bine yaklaşan bir ilçede yaşıyoruz ve bu ilçeyi hep birlikte yönetiyoruz. En çok nüfusa sahip olan Yazır Mahallemiz 70 bine yaklaştı. Selçuklu'nun her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Bu manada yapılan işlerden sizlerin de bilgisi olması için 2019 yılından bu yana yaptığımız işleri, yatırımları, devam eden işleri, hızlıca anlatalım istiyoruz" dedi.

"Muhtarlarımız mahallelerimizde hizmet yükümüzü hafifletiyorlar"

Sürekli yeni projelerle hizmet anlayışını diri tuttuklarının altını çizen Başkan Pekyatırmacı, "Ülke olarak yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir çalışmamızda hiçbir planımızda ve programımızda herhangi bir aksamaya mahal vermedik ve yatırımlarımızı aynı hızla devam ettirdik. 2022 yılında da planladığımız işleri arttırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl yapacağımız çalışmalar ile 2023 yılında süreci tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Belediyemizin rutin çalışmaları aksatmadan devam ettiriliyor. Diğer taraftan hemşehrilerimizin istekleri, talepleri, beklentileri noktasında söz verdiğimiz işleri yapmak için sarf ederken yeni projeleri hazırlamaya devam ediyoruz. Şehrimiz sürekli büyüyor sürekli gelişiyor, ilçemizin nüfusu da aynı şekilde sürekli artıyor. Nüfusun artması, insanlarımızın hayat standartlarının da yükselmesiyle birlikte beklentiler de artıyor. Bu yönde hem yaptığımız planları, çalışmalarımızı revize ediyoruz hem de programları ortaya koyuyoruz. İnşallah bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte gerekli bilgilendirmeleri yapmayı planlıyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı bütün muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler hakikaten bizim mahallelerdeki yükümüzün büyük bir kısmını alıyorsunuz. Hem çalışmalarımızla ilgili bize öncülük yapıyorsunuz hem de vatandaşlarımızın bize iletmeleri gereken konularda bize rehberlik yapıyorsunuz. Bu manada çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz. İletişim noktasında biz elimizden geldiği kadar hızlı olmaya gayret ediyoruz. Bu konuda bir aksama olmaması adına çaba sarf ediyoruz. Başkan Yardımcılarımız olsun Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz olsun sizlerle sürekli iletişim halinde ve sizden gelen talepleri en kısa sürede sonuçlandırmaya gayret ediyorlar. Bu noktada sizden gelecek teklif ve önerilere her zaman açığız" şeklinde konuştu.

"Belediyemizin hizmetlerini biz anlatacağız"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın sürekli sahada ve muhtarlarla istişare içerisinde olduğunu ifade eden Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, "Başkanımız her zaman yanımızda ve mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hizmet vermektedir. Başkanımız halkın içinden birisi olarak hep yanımızda ve hiç kimse ben başkanla görüşemedim diyecek durumda değildir. Bu programların devam ederek Selçuklu için daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Başkanımız bir sunum yaptı, eğer bu sunumda yapılan hizmetlerin tamamını açıklamalı bir şekilde anlatsa 24 saatte bitmez. İnşallah bu anlatılan hizmetleri vatandaşlarımıza da biz anlatacağız" diye konuştu.

"2023'e en iyi şekilde hazırlanacağız"

Dönem içerisinde hayatını kaybeden muhtarlara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "Selçuklu'da hizmet edebilmek anlamlı ve önemli. Birlikte yaptığımız her şey büyük bir insan kitlesinin hayatını etkiliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir insan kitlesine hitap ederken birbirimizle uyumlu bir şekilde bir çalışma ortaya koyabilmeliyiz. Bu güne kadar Selçuklu Konya'da örnek bir çalışma yapıyor. Bizler hiçbir mahalle muhtarımızı hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmıyoruz. Her yere adil bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Önümüzde 2022 yılı var. 2022 yılının bizler için ayrı bir önemi var; hem 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı hem de milletimiz için dönüm noktası olacak olan 2023 seçiminin çalışmalarını bu yıldan itibaren başlatacağız. 2023'e bizler de en doğru bir şekilde muhtarlarımızla birlikte sahada hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda muhtarlar tek tek söz alarak taleplerini ve teşekkürlerini Başkan Pekyatırmacı'ya iletti. - KONYA

Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu
Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu
Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu
Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu

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Hisarcık, Selçuklu, Mevla, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Selçuklu muhtarları istişare toplantısında buluştu - Son Dakika


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