Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda Çocuklara Trafik Bilinci Aşılanıyor - Son Dakika
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Politika

Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda Çocuklara Trafik Bilinci Aşılanıyor

Selçuklu Trafik Eğitim Parkı\'nda Çocuklara Trafik Bilinci Aşılanıyor

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik bilinci kazandırmak için eğitimler düzenliyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

09.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı yeni eğitim öğretim yılında da eğitimlerine devam ediyor. Verilen eğitimler sayesinde öğrencilere küçük yaşta trafik bilinci aşılanıyor.

Okul dışı öğrenme ortamlarında hayata dokunan projeleri eğitime kazandıran Selçuklu Belediyesi, trafik bilincine çok önemli katkılar sağlayan Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimlerini sürdürüyor. Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) çerçevesinde gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler hem eğleniyor hem de trafik bilinci kazanıyor. İlkokul 4. sınıflarda "Trafik Değerleri ve Kurallar" temasıyla yapılan trafik eğitiminde temel trafik kuralları öğretilerek, trafik bilinci oluşturuluyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler hava şartlarının elverdiği ölçülerde devam edecek.

"Çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz"

Trafikte bilinçli nesillerin huzura ve güvene vesile olacağının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Günümüzde artan araç sayısı ve nüfus yoğunluğu trafikte olumsuzluklara neden oluyor. Trafikteki olumsuzlukların özünde ise saygı yatıyor. Bizler burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz. Böylelikle gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için binlerce öğrenciye teorik ve pratik eğitim veren Trafik Eğitim Parkı'nda yıl boyunca eğitimleri sürdürüyoruz. İlkokul 4. sınıf çocuklarımız eğitimlerini alırken aynı zamanda aileleri de çay bahçesinde keyifli vakit geçirebiliyor. Haftanın üç günü Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü öğleye kadar ilçe genelinde farklı okullarımızla yapılan eğitimlerde 1. eğitim-öğretim döneminde 11 okuldan bin 320 öğrencimiz faydalanacak. 2. dönemde eğitimler Mart ayı itibariyle aynı yoğunluklarla devam ederek, şehrimizin trafik bilincine katkı sağlamaya devam edecek. Selçuklu Trafik Eğitim Parkımızda eğitim alan öğrencilerimize, eğitim veren emniyet mensuplarımıza ve çocuklarını bize emanet eden değerli ailelerimize teşekkür ediyorum. Geleceğin duyarlı ve bilinçli neslini hep birlikte aydınlık yarınlarımıza hazırlamaya bu gayret ve özenle devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda Çocuklara Trafik Bilinci Aşılanıyor - Son Dakika

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