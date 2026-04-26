Selendi AK Parti\'de mahalle başkanları toplandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı binasında yapılan toplantıya, AK Parti Uşak Milletvekili ve Manisa Koordinatörü Fahrettin Tuğrul, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Kadın Kolları İlçe Başkanı Feyza Kocademir, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Numan Açar ile mahalle temsilcileri katıldı.

Toplantıda mahalle bazlı çalışmalar ele alınırken, teşkilatın sahadaki faaliyetleri ve vatandaşlarla olan iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Katılımcılar, mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Milletvekili Tuğrul, teşkilat çalışmalarının önemine değinerek, birlik ve beraberlik içinde sahada aktif olunmasının gerekliliğini vurguladı. Toplantı, karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi. - MANİSA